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Эксперт прокомментировал учения Украины в Азовском море
05 июня 2018, 18:39 • 76 • Украина
Полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Nation News прокомментировал учения Украины в Азовском море.
© пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
Как полагает эксперт, это не должно доставлять России никакого беспокойства, так как Военно-морские силы Украины слишком слабы.
Литовкин выразил надежду, что Киев, проводя учения, будет помнить о своей «немощи», хотя и облачит её в риторику и призывы.
Ранее сообщалось, что Украина перекрыла часть Азовского моря для проведения учений.
В мае вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил высказывания экс-заместителя Минобороны Украины адмирала запаса Игоря Кабаненко, который заявил, что Россия военно-морскими учениями в Азовском море может создать «гибридную угрозу вторжения».
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