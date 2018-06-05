Эксперт прокомментировал учения Украины в Азовском море

Полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Nation News прокомментировал учения Украины в Азовском море.

Как полагает эксперт, это не должно доставлять России никакого беспокойства, так как Военно-морские силы Украины слишком слабы.

Литовкин выразил надежду, что Киев, проводя учения, будет помнить о своей «немощи», хотя и облачит её в риторику и призывы.

Ранее сообщалось, что Украина перекрыла часть Азовского моря для проведения учений.

В мае вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил высказывания экс-заместителя Минобороны Украины адмирала запаса Игоря Кабаненко, который заявил, что Россия военно-морскими учениями в Азовском море может создать «гибридную угрозу вторжения».