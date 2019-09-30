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Эксперт прокомментировал сотрудничество Украины и МВФ
30 сентября 2019, 16:39 • 36 • Украина
Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сотрудничество Украины и Международного валютного фонда (МВФ).
РИА Новости
Как прогнозирует эксперт, новая программа, скорее всего, будет меморандумом, набором мер, которые в определённом порядке должен провести украинский президент Владимир Зеленский.
«Тот, в свою очередь, едва ли будет спорить с МВФ и мешать реализации стратегии фонда на Украине. Наоборот, он предпочтёт помогать», — считает Колташов.
По его мнению, кредиты МВФ в процентном соотношении всегда недорогие, но чрезвычайно «тягостные» в политическом смысле, поскольку накладывают серьёзные обязательства на должника.
Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на подписание новой программы с МВФ в декабре.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы сотрудничества Украины с МВФ.
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