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Эксперт прокомментировал сообщения об объёме транзита российского газа через Украину

04 февраля 2020, 00:39  •  75 • Украина
Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков прокомментировал сообщение компании «Нафтогаз» о том, что транзит российского газа по территории Украины в январе превысил 2,5 млрд кубометров.
 
Reuters
 

«Всего у нас на этот год запланировано порядка 65 млрд кубометров прокачки, поэтому, в принципе, транзит в 2,5 млрд — это мало», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

С другой стороны, отметил Рыков, достаточно много газа уже было закачано в подземные хранилища в Европе в связи с событиями вокруг «Нафтогаза», «Северного потока — 2», поэтому локально спрос и должен был упасть.

«И с этой точки зрения считаю, что прокачали нормальный объём. А дальше он увеличится, на следующую зиму тоже будет расти», — сказал эксперт.

Как заключил Рыков, никаких особых сигналов из таких заявлений не следует.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.

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