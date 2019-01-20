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Эксперт прокомментировал сообщения о захвате храма УПЦ на Украине
20 января 2019, 14:09 • 26 • Украина
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в разговоре с RT прокомментировал сообщения Союза православных журналистов о захвате храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области сторонниками ПЦУ.
РИА Новости
«Украинские власти предприняли атаку на руководство УПЦ, приняв закон о необходимости смены её названия, а в случае отказа лишить статуса юридического лица или приостановить её деятельности, что ведёт как раз к отъёму имущества. Был предпринят и второй шаг — объявление войны приходам с помощью принятия закона о смене юрисдикции», — объяснил эксперт.
По его словам, «принятый Верховной радой закон о смене принадлежности разных религиозных общин вводит также общую перерегистрацию религиозных организаций на Украине».
«Это означает, что, фактически с помощью местных органов власти Верховная рада, националисты и Порошенко собираются как бы совершить полный передел религиозного мира Украины и поставить перед каждой общиной и приходом вопрос, с кем они. С новой ли президентской, так называемой поместной церковью Украины, или они остаются в УПЦ. И, скорее всего, это будет формальное и неформальное давление с помощью вымогательства, рейдерства и намёков на то, что будет отнято имущество, последуют санкции против духовенства и активных прихожан», — сказал Лукин.
Эксперт также подчеркнул, что происходящее на Украине также можно назвать своего рода «обманом народа».
«Для большинства жителей страны идея украинской независимой православной церкви воспринимается естественно. А националисты предлагают вместо этого какой-то суррогат в виде Киевского патриархата и их же самих, разрушающих существующую Украинскую православную церковь», — заключил он.
Ранее в украинском Союзе православных журналистов сообщили, что храм УПЦ в Тернопольской области захватили представители ПЦУ.
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