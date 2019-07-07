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Эксперт прокомментировал сообщения о стрельбе силовика ВСУ по бойцам «Азова»

07 июля 2019, 12:24  •  173 • Украина
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал сообщение офицера пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ивана Филипоненко о том, что украинский военный выстрелил в националистов из подразделения «Азов» из автомата.
 
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
 

«На сегодняшний день президент Зеленский не справляется со своей задачей Верховного главнокомандующего — навести порядок в украинской армии. Времена всяких добровольцев и волонтёров закончились. И теперь вооружённые силы необходимо переформатировать, убирать всевозможные полувоенные формирования и сделать полноценную армию», — сказал он.

По словам эксперта, если украинский лидер Владимир Зеленский будет придерживаться линии своего предшественника Петра Порошенко, «конфликты, перестрелки и пьяные драки будут продолжаться».

«Это будет не армия, а отряд людей, которые не имеют единой цели, но, к сожалению, имеют оружие. На сегодняшний момент позиции добровольческих батальонов сильно зажаты и конфликты возникают из-за того, что влияние их минимально. Именно поэтому бойцы выясняют отношения с помощью оружия. Сейчас в зоне АТО находятся профессиональные и подготовленные военные. Но между ними всё ещё есть вкрапления старых элементов, которые создают напряжённость и доходят до применения оружия между собой», — заключил Охрименко.

Ранее в управлении Народной милиции ЛНР сообщили, что украинский военный выстрелил в националистов из подразделения «Азов» из автомата.

Как отметили в ведомстве, причиной конфликта стали идеологические разногласия между солдатом ВСУ и бойцами националистического подразделения.

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