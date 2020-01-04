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Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
04 января 2020, 16:24 • 237 • Украина
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.
РИА Новости
«Во-первых, состоялся запуск российского газопровода «Турецкий поток», который часть объёмов транзитного топлива забрал. Во-вторых, «Газпром» может пойти на то, чтобы не пользоваться в полном объёме газотранспортной системой Украины зимой», — сказал эксперт.
По его словам, российская компания готовилась к худшему варианту развития событий с украинским «Нафтогазом» и закачивала газ в газовые хранилища в Европе.
Юшков не исключил, что в I квартале «Газпром» станет выбирать газ и отдавать его именно оттуда.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о сделке с «Газпромом».
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