Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Борьба с терроризмом – форма терроризма": Эксперт оценил убийство США...
Война с Турцией: Хафтар объявил джихад в Ливии
"Одни и те же звёздные лица и песни "муси-пуси": Поклонская резко...
"Могут что-то неприятное напомнить?": Президент Польши отказался ехать...
Главная / Украина

Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину

04 января 2020, 16:24  •  237 • Украина
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.
 
РИА Новости
 

«Во-первых, состоялся запуск российского газопровода «Турецкий поток», который часть объёмов транзитного топлива забрал. Во-вторых, «Газпром» может пойти на то, чтобы не пользоваться в полном объёме газотранспортной системой Украины зимой», — сказал эксперт.

По его словам, российская компания готовилась к худшему варианту развития событий с украинским «Нафтогазом» и закачивала газ в газовые хранилища в Европе.

Юшков не исключил, что в I квартале «Газпром» станет выбирать газ и отдавать его именно оттуда.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о сделке с «Газпромом».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



237
Источник
Похожие новости
03 января 2020, 17:39
Автор первого гола «Тамбова» в РПЛ перешёл в киевское «Динамо»
04 января 2020, 00:09
«Раз и навсегда осудить»: повлияет ли на Киев призыв послов Израиля и Польши отказаться от героизации Бандеры
03 января 2020, 17:39
На Украине заявили об увеличении объёма транзита российского газа
04 января 2020, 13:09
На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока
04 января 2020, 00:09
Зеленский отчитался о своих доходах
04 января 2020, 00:09
Украинский суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2019, 21:54
«Украина уже упустила момент»: почему Киев предостерёг Берлин от завершения «Северного потока — 2»
03 января 2020, 08:09
«Северный поток 2»: санкции США и компромисс России
30 декабря 2019, 22:54
Газовая атака. Россия нанесёт 1 января контрудар по США
31 декабря 2019, 16:39
Переданные Донбассу бойцы Беркута: На Майдане убивали наших товарищей, но нам был отдан приказ - терпеть
03 января 2020, 01:39
"Мы всё надеемся, что кто-то придёт и освободит нас": Украинский политик назвал причину победы майдана
31 декабря 2019, 21:39
"Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа": Пушков жёстко ответил на странный комментарий Украины по газу
30 декабря 2019, 09:39
«Это был страшный сон»: жизнь семьи Перчиковых после медийного скандала и травли в сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.