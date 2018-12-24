Эксперт прокомментировал сообщение МИД о возможной провокации ВСУ в Донбассе

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сообщение Министерства иностранных дел России о возможности перехода Вооружённых сил Украины к полномасштабным боевым действиям и провокации с химическим оружием в Донбассе.

«К сожалению, сценарий обострения ситуации на линии соприкосновения реален, и вероятность новой провокации ВСУ по отношению к Донецку и Луганску весьма высока. Порошенко и его команда ищут повод для продления военного положения. Киев действует по указке США. На сегодняшний день Вашингтон обостряет имеющиеся в мире конфликтные точки на всём земном шаре. Соединённые Штаты не упускают из-под своего видения Украину, потому что рассматривают её как плацдарм для противостояния с Россией», — сказал он.

Мезюхо также отметил, что Киев может применить химическое оружие, а потом обвинить в этом ополченцев или Россию.

«Дело в том, что Украина в своей провокации может руководствоваться опытом провоцирования ситуации американскими силами в Сирии. Учитывая тот факт, что украинские военнослужащие получают инструкции от западных государств и на территории самой Украины работают военные инструкторы тех же Соединённых Штатов, не стоит рассматривать вариант применения химического оружия как нереальный. Порошенко может пойти на абсолютно безумные поступки с целью сохранения власти», — считает эксперт.

Однако, по его словам, «факт того, что МИД России озвучил эту информацию, снижает вероятность проведения подобной провокации со стороны Киева».

«Но решение по осуществлению тех или иных действий будет приниматься не Киевом, а Вашингтоном. Прямо сейчас военные аналитики США оценивают различного рода риски и в ближайшее время спустят на Украину указания по поводу того, как вести себя военным на линии соприкосновения в Донбассе», — заключил Мезюхо.

Ранее в МИД России не исключили перехода ВСУ к полномасштабным боевым действиям и провокации с химическим оружием в Донбассе.