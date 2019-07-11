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Эксперт прокомментировал слова Зеленского о люстрации

11 июля 2019, 23:39  •  75 • Украина
Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского люстрировать всех высших должностных лиц, которые занимали должности в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
 
© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Зеленский упустил все попытки поменять кадры Порошенко до выборов. Верховный совет Украины просто отказался его требования осуществлять», — сказал Джаралла.

По его словам, это скорее сыграло Зеленскому на руку, поскольку подняло рейтинги его политической силы, выдвигающейся на выборах.

Как отметил эксперт, теперь Зеленский решил применить новый инструмент в виде люстрации, введённой в своё время предыдущим президентом Петром Порошенко.

«Тем самым ему послан достаточно угрожающий сигнал», — добавил Джаралла.

Ранее в Госдуме оценили слова Зеленского о люстрации.

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