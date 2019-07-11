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Эксперт прокомментировал слова Зеленского о люстрации
11 июля 2019, 23:39 • 75 • Украина
Политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского люстрировать всех высших должностных лиц, которые занимали должности в стране с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Зеленский упустил все попытки поменять кадры Порошенко до выборов. Верховный совет Украины просто отказался его требования осуществлять», — сказал Джаралла.
По его словам, это скорее сыграло Зеленскому на руку, поскольку подняло рейтинги его политической силы, выдвигающейся на выборах.
Как отметил эксперт, теперь Зеленский решил применить новый инструмент в виде люстрации, введённой в своё время предыдущим президентом Петром Порошенко.
«Тем самым ему послан достаточно угрожающий сигнал», — добавил Джаралла.
Ранее в Госдуме оценили слова Зеленского о люстрации.
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