Эксперт прокомментировал слова украинского политика о шоке от учебника по географии

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об эмоциях от нового украинского учебника по географии для восьмого класса.

«Сегодня на Украине у власти много ультрарадикалов, которые действительно хотят переписать историю страны. Но всё делается глупо, топорно, бессмысленно и хамовато. Эта группа ультрапатриотов считает, что если что-то переделать и переписать, то резко всё станет хорошо. Не только учебники, но и фильмы, музыка пытаются навязать какую-то псевдоисторию. Но это только показывает несостоятельность и абсурдность идеи ультранационализма. Зачастую, смотря в такие учебники, дети всё равно хотят узнать правду», — считает эксперт.

Охрименко также отметил, что простые украинцы не обращают внимания на подобные учебнику вещи.

«Вадим Рабинович — лидер партии «За життя». И если будут выборы в Верховную раду, эта партия туда попадёт. Тогда Рабинович может стать довольно влиятельным политиком. А вот ультрапатриотов на Украине очень мало, и они навязывают всем жителям страны свою психологию. Простые украинцы это не воспринимают», — заключил он.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире украинского канала рассказал о шоке от нового учебника по географии. Он с иронией воспринял утверждения про «достижения Украины в космосе» и «пшеницу, которую украинцы завезли в различные страны и которой кормится весь мир».