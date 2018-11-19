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Эксперт прокомментировал слова украинского генерала о советах США по Донбассу
19 ноября 2018, 15:09 • 147 • Украина
Политолог Михаил Синельников-Оришак в разговоре с RT прокомментировал заявление экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о том, что американская сторона советует Киеву создать «революционную ситуацию» в Донбассе.
РИА Новости
«Действия США всегда были одной из тактик ведения войн. Можно верить словам украинского экс-заместителя начальника Генштаба. Другое дело, что выдавать желаемое за действительное — совершенно не означает, что такой план Украины удастся», — сказал эксперт.
Синельников-Оришак обратил внимание, что Украине «хотелось бы усугубить положение вещей».
«Но они получают искажённую информацию о реальной ситуации и значительно преувеличивают те настроения, которые могли бы им помочь. В самом плане нет ничего хитрого. Украина с удовольствием создала бы революционную ситуацию, если бы могла», — заключил он.
Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ заявил, что американская сторона советует Киеву создать «революционную ситуацию» в Донбассе.
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