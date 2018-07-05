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Эксперт прокомментировал слова Тимошенко о планах Порошенко сорвать выборы на Украине
05 июля 2018, 20:24 • 121 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что президент Украины Пётр Порошенко может по договорённости с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР сдать несколько украинских городов, чтобы потом на фоне войны не проводить выборы.
©Jaap Arriens globallookpress.com
«Очевидно, что Юлия Владимировна ведёт активную работу в начале предвыборной кампании. Она пытается обвинять Порошенко в том, что он собирается сдать какие-то города. Порошенко может принять меры для того, чтобы конфликт в Донбассе разгорелся с новой силой, и на фоне этого перенести выборы на какое-то время или аннулировать их результат. Порошенко хочет остаться у власти, потому что если его не переизберут, то перспективы у него могут быть самые печальные», — рассказал он.
Политолог отметил, что «Тимошенко — человек известный в политической борьбе и может наобещать всё что угодно, выдавать идеи, которые нравятся людям».
«Однако она не особо придерживается своего слова, как и Порошенко. Она обвиняет своих конкурентов в каких-то бедах и грехах, но часто это именно то, что она бы делала на их месте. Вот такая у неё схема ведения борьбы», — заключил он.
Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что глава Украины Пётр Порошенко планирует сорвать президентские выборы в стране с помощью эскалации военных действий в Донбассе.
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