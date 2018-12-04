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Эксперт прокомментировал слова Порошенко о «росте угрозы» со стороны России
04 декабря 2018, 19:09 • 62 • Украина
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что «угроза» со стороны России в отношении Украины продолжает расти.
Reuters
«Порошенко все эти заявления адресует западным странам. Цель в том, чтобы они ему помогли и вмешались в отношения с Россией. Вот он и придумывает всякие объяснения внутри страны и за её пределами», — сказал он.
По словам эксперта, «непонятно, почему украинский президент относит российскую военную технику на свой счёт».
«Всё это очень искусственно и напоминает некую истерику, но регулируемую. Порошенко её закатывает и ждёт, что кто-то на это отреагирует, пожалеет его и пришлёт морской флот США», — заключил Оленченко.
Ранее Порошенко заявил, что «угроза» со стороны России в отношении Украины продолжает расти.
По его словам, на российской территории увеличилось количество танков, артиллерии, бронированных автомобилей, ракетных комплексов, дислоцированных вблизи украинской границы.
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