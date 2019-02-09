Эксперт прокомментировал слова Порошенко о членстве Украины в ЕС и НАТО

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что только членство Украины в Евросоюзе и НАТО сможет гарантировать стране независимость и безопасность.

«Это личное мнение Порошенко, сейчас выборы, мы же понимаем. Пётр Алексеевич пиарится либо на антироссийской риторике, либо на НАТО и ЕС. Но стоит обратить внимание на заявления представителей альянса. Они говорят, что Украина действительно может быть в НАТО. Но только после того, как поднимет экономику, решит вопросы с армией, проведёт подготовительный период. То есть может-то она может, но только после того, как всё сделает. А на это нужны деньги и время, фактически надо перестроить всю армию», — считает эксперт.

По его словам, на Украине можно рассуждать про НАТО, но, с точки зрения специалистов, в ближайшее время страна в альянс не вступит.

«Всё равно Порошенко пиарится. Но может случиться так, что через пять лет уже будет не модно говорить про НАТО, мир же меняется. Тем не менее после выборов, кто бы ни стал президентом, подобная риторика продолжится», — сказал Охрименко.

Ранее Порошенко заявил, что членство Украины в Евросоюзе и НАТО сможет гарантировать стране независимость и безопасность.

По его словам, достижение критериев членства в блоках улучшит инвестиционный климат.