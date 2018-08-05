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Эксперт прокомментировал слова экс-депутата Рады об эффекте антироссийских санкций

05 августа 2018, 14:09  •  181 • Украина
Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление экс-депутата Верховной рады Евгения Филиндаша о неэффективности антироссийских санкций.
 
РИА Новости
 

По словам политолога, санкционный режим «недемократичен» и не только представляет собой «попытку диктата и грубого вмешательства в дела суверенного государства», но помимо всего прочего ещё и «крайне неэффективен».

«Сейчас в рамках санкционной политики мы наблюдаем, что в России возродились целые сектора промышленного и сельскохозяйственного производства, а некоторые фактически были созданы с нуля. И это очень серьёзный повод для размышления тем западным политикам, которые стремятся вводить всё новые санкции. Они не дадут никакого положительного результата для их инициаторов и, конечно, не заставят Россию поменять свою позицию по тем или иным вопросам», — сказал он.

Шаповалов добавил, что антироссийские санкции нанесли ущерб в первую очередь Украине, решившей разорвать с Россией связи и экономические цепочки, которые выстраивались на протяжении многих десятилетий.

«Результатом этого стала настоящая катастрофа для украинской экономики. Более того, те, как мне кажется, нездоровые идеи, которые мы иногда слышим от украинских государственных деятелей, типа предложения ввести уголовную ответственность за импорт российских товаров — они преступны прежде всего по отношению к украинскому народу. Потому что даже при том уровне политического конфликта, который существует сейчас, украинская экономика по-прежнему ещё очень тесно связана с российской», — заключил эксперт.

Ранее Филиндаш заявил, что санкции против России «парадоксальным образом» способствовали её укреплению.

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