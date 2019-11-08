Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Позвали русского Левшу: Французы просят Россию помочь восстановить сгоревший Нот...
«Качественно отстали от России»: почему в Пентагоне заявили об «асимметрии боевы...
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Вопрос об отводе войск в районе Петровского остается открытым
Главная / Украина

Эксперт прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта между Россией и Украиной

08 ноября 2019, 22:24  •  143 • Украина
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта между Россией и Украиной.
 
Reuters
 

Как считает эксперт, договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» может быть заключён лишь после полного обнуления судебных претензий.

«При этом трубопроводы на подходе, а именно «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». К тому же «Газпром» имеет серьёзные запасы ПХГ в Европе», — напомнил он.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал переговоры по заключению нового газового контракта.

Бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН оценил заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, когда транзит российского газа через страну будет прекращён.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
07 ноября 2019, 23:39
Зеленский рассказал о сложностях работы президента
08 ноября 2019, 22:24
Трамп готов опубликовать стенограмму ещё одного разговора с Зеленским
08 ноября 2019, 19:09
СМИ: Госдеп США может ликвидировать пост спецпредставителя по Украине
07 ноября 2019, 23:39
Зеленский объяснил отсутствие на Украине «быстрых посадок» чиновников
08 ноября 2019, 15:54
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
08 ноября 2019, 02:54
Зеленский заявил о желании усовершенствовать уровень украинского языка
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 ноября 2019, 09:39
Нужно ли спасать жизнь нациста? Вопрос врача разделил пользователей Twitter
08 ноября 2019, 06:24
Неозвученные детали испытаний С-400 на полигоне Капустин Яр. Что имитировали ракеты-м...
08 ноября 2019, 16:09
Сбросить "социальный балласт": Зеленский сдаст пенсионеров ради МВФ - экспе...
08 ноября 2019, 03:09
"Топали, хлопали и кричали": Делегация Украины устроила истерику на форуме ...
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2019, 09:39
Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пенсионеры доживают жизнь в нищете
05 ноября 2019, 03:39
Последний участок и провокация? Киев не ответил сигнальной ракетой, ОБСЕ сбежали - источник
03 ноября 2019, 10:09
В игре не только «Томагавки». Неразглашаемый боекомплект «Эшоров» бросает вызов ВКС России
03 ноября 2019, 23:09
Напуганные гибелью товарищей грузинские снайперы рассказали правду о Евромайдане
04 ноября 2019, 00:39
Почему Одесса в своих бедах обвиняет Россию
05 ноября 2019, 00:24
Как бы Лукашенко не упирался - Белоруссия станет частью России (Ростислав Ищенко)
02 ноября 2019, 11:09
Политолог оценил заявление об аргументе «Нафтогаза» по поводу транзита
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.