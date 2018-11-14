Эксперт прокомментировал ситуацию с теплоснабжением в ряде городов Украины

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский прокомментировал в беседе с RT закрытие в украинском городе Смела городской больницы из-за отсутствия отопления.

Ранее в двух городах Днепропетровской области Украины 38 школ временно прекратили работу из-за отсутствия отопления в учебных заведениях.

«На Украине начинается масштабный инфраструктурный кризис. Инфраструктура, созданная в советское время, не вечная, время выхода её из строя пришло. Уже сейчас наихудший пост, который может занимать украинский политик, — мэр крупного города. Этих людей обвиняют в том, что происходит с отоплением, состоянием улиц», — отметил Неменский.

По его словам, на ситуацию в стране влияет в том числе кризис системы управления. Кроме того, он отметил, что Украина находится в очень тяжёлой кредитной зависимости.

«Всё, что может делать украинское руководство, — пытаться тихо саботировать требования, выполнять частично, шантажировать западных партнёров тем, что Украина может скатиться в политический кризис, что Западу невыгодно. Какого-то ясного и простого рецепта просто нет», — заключил Неменский.

Ранее на Украине власти Смелы были вынуждены закрыть городскую больницу из-за отсутствия отопления.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация с теплоснабжением в ряде городов Украины показала необходимость повышать уровень ответственности представителей местной власти.