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Эксперт прокомментировал ситуацию с судом по делу о долге Украины перед Россией

11 декабря 2019, 17:09  •  136 • Украина
Профессор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, почётный адвокат России Александр Костанянц в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра финансов России Антона Силуанова о том, что Британский верховный суд может вынести решение по делу о долге Украины перед Россией к середине 2020 года.
 
РИА Новости
 

«Чисто юридически никаких судебных перспектив у Украины не выплатить деньги России, конечно, нет. Заёмные отношения и с точки зрения национального законодательства, и по нормам международного права основаны на договорных началах. Это означает, что Киев чётко понимал последствия и условия получения средств от Москвы, когда заключал соглашение и брал на себя ответственность вернуть взятые деньги с процентами. Равно как договор прописывает и порядок рассмотрения спора», — отметил Костаянц.

Он также добавил, что нет никаких оснований для Киева защищаться от исковых требований и препятствовать взысканию долга и в юридическом плане дело для Украины заведомо проигрышное, однако стоит также учитывать политический аспект, из-за которого есть вероятность, что суд может затягивать вынесение окончательного решения.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года. 

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