Эксперт прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.

«Время работает против Украины», — заявил он.

По мнению эксперта, чем дольше будет тянуть Киев, тем дороже ему обойдётся в итоге контракт.

Ранее на Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал решение России и Украины интенсифицировать переговоры по газу.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что «Нафтогаз» открыто пытался сорвать транзит российского газа в Европу.