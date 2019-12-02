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Эксперт прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу
02 декабря 2019, 21:54 • 147 • Украина
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.
РИА Новости
«Время работает против Украины», — заявил он.
По мнению эксперта, чем дольше будет тянуть Киев, тем дороже ему обойдётся в итоге контракт.
Ранее на Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза».
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал решение России и Украины интенсифицировать переговоры по газу.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что «Нафтогаз» открыто пытался сорвать транзит российского газа в Европу.
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