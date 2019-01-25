Эксперт прокомментировал рост госдолга Украины на $2 млрд

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT увеличение государственного долга Украины на 2,6%, или на $2,02 млрд, по итогам 2018 года.

«В конце 2018 года МВФ выдал Украине кредит, потом Евросоюз тоже дал немного денег. Так что всё ожидаемо. Но если посмотреть статистику за последние три года, то Украине дают просто жалкие копейки. Дают очень мало, мода на это уже прошла. В 2019 году ещё предстоит гасить долг перед МВФ. Деньги эти ничего не меняют, никак и не помогают, получается смешная и абсурдная ситуация», — сказал Охрименко.

Эксперт отметил, что западные партнёры Украины не выполнили своих обещаний перед Киевом.

«В своё время Соединённые Штаты сначала говорили, что Украина от них получит $40 млрд финансовой помощи, потом речь зашла уже о $70 млрд. Но ни одной из этих сумм так и нет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в декабре увеличился на 4,8%, или на $3,56 млрд. По итогам 2018 года он вырос на 2,6%, или на $2,02 млрд.