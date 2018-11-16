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Эксперт прокомментировал резолюцию ГА ООН по Крыму
16 ноября 2018, 22:09 • 50 • Украина
Политолог Александр Форманчук в беседе с Nation News прокомментировал принятую Генассамблеей ООН резолюцию по правам человека в Крыму, инициированную Украиной.
РИА Новости
«Мы видим, что с каждым разом всё меньше стран голосуют за подобные решения. Это говорит о том, что политика нагнетания носит больше инерционный характер, чем активный. И пик у этой проблемы, думаю, достигнут», — сказал Форманчук.
Со своей стороны, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в беседе с ФАН заявил, что тема используется американской стороной как инструмент давления на Россию, поэтому США стараются постоянно поднимать вопрос о Крыме в ООН.
«В Европе эта тема постепенно сходит на нет», — добавил он.
Кроме того, Пушков отметил, что такие резолюции носят рекомендательно-консультативный характер.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил в беседе с RT сообщение о резолюции.
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