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Эксперт прокомментировал решение ВТО в связи со спором России и Украины по вагонам
30 июля 2018, 21:39 • 136 • Украина
Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик в беседе с RT прокомментировал заявление Минэкономразвития о выигрыше Россией спора в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам.
РИА Новости
«Каждое решение такого рода, которое выносится со стороны ВТО, может быть оспорено, есть определённая процедура, но, как правило, такого рода вердикты остаются в силе, и в конечном итоге это ещё один аргумент в пользу того, что Россия должна использовать ВТО как организацию и орган урегулирования споров для защиты национальных производителей от протекционизма, от дискриминации. То, что Россия начинает одерживать победу, — это важный прецедент. За ним последуют и другие выигранные споры. В рамках данного Россия рассчитывала на такого рода вердикт», — отметил Лисоволик.
Он добавил, что сама общая эффективность ВТО, «может быть, не самая высокая, но уровень урегулирования споров достаточно эффективен».
«Хотя есть недостатки, с которыми надо работать, в частности, длительность процедур», — подчеркнул экономист.
Ранее директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков сообщил, что Россия выиграла спор в ВТО с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам.
Отмечается, что данный иск Украины к России был подан в октябре 2015 года и касался ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. По мнению Киева, Россия с 2013 года необоснованно ограничивает поставки вагонов с Украины.
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