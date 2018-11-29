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Эксперт прокомментировал решение Украины закрыть въезд в Крым для иностранцев
29 ноября 2018, 18:54 • 122 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT решение Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) с 29 ноября закрыть въезд в Крым со своей территории для всех иностранных граждан.
РИА Новости
«Это решение было принято на основании объявленного в результате провокации военного положения. Те граждане, которые захотят посещать Крым, будут делать это через территорию России, пользуясь Керченским мостом, на личных автомобилях, либо на общественном транспорте», — сказал он.
По мнению эксперта, «принятое государственной пограничной службой решение наносит ущерб экономике приграничных украинских регионов».
«Они всё-таки осуществляли торговлю и продавали в Крым свою продукцию. Украинская сторона всегда страдает больше, но целью ставится максимизировать потери России. Те люди, которые вводят подобного рода меры, вообще не думают о своей стране», — заключил Безпалько.
Ранее государственная пограничная служба Украины закрыла въезд в Крым со своей территории для всех иностранных граждан.
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