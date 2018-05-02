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Эксперт прокомментировал решение Украины прекратить участие в деятельности органов СНГ

02 мая 2018, 22:09  •  52 • Украина
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в разговоре с RT принятие Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решения о прекращении участия страны в деятельности органов СНГ.
 
Facebook © Совет национальной безопасности и обороны Украины
 

«С практической точки зрения Украина идёт по грузинскому сценарию, когда страна выходит из политических и административных структур СНГ, где она имела статус наблюдателя, но всё же в какой-то степени присутствовала, работала. Но в то же время, скорее всего, Украина останется и продолжит признавать соглашения социально-экономического плана, которые заключены в рамках этой организации. Ведь СНГ создало широкий спектр реально работающих договоров — начиная от зоны свободной торговли и заканчивая взаимным признанием дипломов, стандартов, условий торговли, выплаты пенсии. Поэтому для того, чтобы этот выход не повлёк за собой тяжёлых социально-экономических последствий, Украина останется стороной соглашений в рамках СНГ, но выйдет из организации в политическом и административном плане», — отметил Бортник.

При этом Бортник добавил, что, скорее всего, «большинство партнёров Украины по СНГ воспримут это решение как элемент политической конъюнктуры».

«Каких-либо ответных действий в отношении Украины со стороны других участников не стоит ждать. Только если Украина решит разрывать экономические и социальные соглашения, только в таком случае возможна ответная реакция», — заключил Бортник.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поручил украинскому МИД подготовить предложения об отзыве представителей страны из органов СНГ.

Позднее в СНБО заявили, что поддерживают предложение прекратить участие украинских представителей в деятельности органов содружества. 

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