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Эксперт прокомментировал решение трибунала в Донбассе по Порошенко
22 июня 2018, 13:54 • 300 • Украина
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT поделился мнением о решении «Украинского народного трибунала» на территории самопровозглашённой Луганской народной республики, который приговорил Петра Порошенко к пожизненному заключению за участие в военных преступлениях в Донбассе.
РИА Новости
«Решение трибунала скорее для жителей ЛНР, чтобы дать им какую-то эмоциональную поддержку, разрядку. На Украине тоже заочно и пожизненно судят. Исполнить такой приговор невозможно. Порошенко реагировать на это не будет, потому что ему ничего не угрожает», — считает он.
По словам эксперта, реакция ЛНР и ДНР на ситуацию в Донбассе абсолютно оправдана.
«Жители Луганской и Донецкой республик имеют полное право возмущаться и негодовать. Все эти обстрелы можно было прекратить. Они опасны для мирного населения», — заключил Охрименко.
Ранее «Украинский народный трибунал» на территории самопровозглашённой Луганской народной республики приговорил президента Украины Петра Порошенко к пожизненному заключению за участие в военных преступлениях в Донбассе.
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