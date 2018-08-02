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Эксперт прокомментировал решение сената США выделить Украине $250 млн
02 августа 2018, 11:24 • 94 • Украина
Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT решение сената США выделить $250 млн Киеву в качестве помощи по укреплению обороноспособности государства.
РИА Новости
«Сумма для изменения стратегического баланса сил в Европе и вообще в мировой политике мизерная. Вряд ли она сможет кардинально повлиять на статус Украины, на её боеготовность. Техника не из дешёвых, думаю, вряд ли эта «подачка» поменяет геополитический ландшафт в Восточной Европе. Трамп считает, что Украина первая с конца, а американский истеблишмент рассматривает её как инструмент давления на Россию, как элемент шантажа, санитарного кордона. Но всё равно есть некоторое разочарование у Запада в Украине. Из неё пытались сделать эффективную «цитадель» сдерживания и пример, чтобы другие страны СНГ последовали антироссийской политике. Не удалось сделать ни эффективного борца, ни «витрину», плюс там постоянная коррупция. Но пока списывать со счетов Украину не собираются», — полагает Блохин.
Ранее сенат США согласовал оборонный бюджет страны, в котором предусмотрено выделение $250 млн Киеву в качестве помощи по укреплению обороноспособности государства.
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