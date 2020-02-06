Эксперт прокомментировал решение Рады по закону о среднем образовании

Вице-президент Фонда развития современной дипломатии политолог Дмитрий Перлин прокомментировал сообщение о том, что Верховная рада не поддержала предложение отменить закон о полном общем среднем образовании, который позволяет заметно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, включая русский.

«Русский — это тот язык, который использует большинство граждан Украины для общения. Несмотря на это, украинские власти, принимая закон, который запрещает в среднем образовании обучение на родном для многих русском языке, дискриминируют права граждан, нарушают их интересы», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, закон направлен именно против русского языка, поскольку языки Евросоюза, например венгерский или польский, можно использовать при обучении до старшей школы.

Ранее украинский политик Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что учителя русскоязычных школ на Украине пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания.