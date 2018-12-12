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Эксперт прокомментировал рекордную цену на европейский газ для Украины

12 декабря 2018, 12:24  •  171 • Украина
Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал в беседе с RT информацию, что средняя цена импортного природного газа для Украины в ноябре 2018 года составила 9471,92 гривны, или около $340, за 1 тыс. кубометров.
 
РИА Новости
 

«Это действительно очень высокая цена... Очевидно, что Украина серьёзно переплачивает за газ, также надо ещё иметь в виду, что она транспортно близка к России и могла бы получить газ по более низким ценам, нежели европейские потребители. Украина считает, что такая экономическая глупость является свидетельством правильно выбранного политического пути, то есть то, что они отказались от российского газа, должно зафиксировать тот факт, что они являются не привязанными экономически к России», — отметил Симонов.

По словам эксперта, цифры, которые публикуются, являются «саморазоблачительными».

«Также парадоксальна ситуация: Украина гордится тем, что не покупает у России газ, мотивируя это тем, что нет никакого сотрудничества с «опасной» Россией, но при этом настаивает на том, чтобы транзит сохранился. Украина за эти годы потеряла колоссальное количество денег из-за собственного упрямства», — заключил Симонов. 

Ранее стало известно, что средняя цена импортного газа для Украины достигла почти $340.

Как указали в Министерстве экономического развития и торговли Украины, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы, в октябре средняя цена импортного газа составляла $323,44 за 1 тыс. кубометров.

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