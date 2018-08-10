Эксперт прокомментировал прогнозы возможного финансового хаоса на Украине

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе на Украине.

«Главная проблема Украины не в том, что она получает или не получает транша, а в том, что у неё неработающая экономика, в том, что разорваны кооперационные связи с Россией, со странами бывшего Союза. В этом главная угроза для экономики в целом. Не работают экспортоориентированные отрасли, не производится наукоёмкая продукция», — отметил эксперт.

По его словам, при нынешнем руководстве у Украины нет шансов каким-то образом изменить ситуацию.

«При такой политике шансов нет, единственное, это может быть отсроченный конец, но восстановление Украины не предусмотрено при таком сценарии. Для того чтобы реально исправить ситуацию, нужно менять власть на ту, которая будет трезво оценивать и реализовывать интересы народа, а они лежат в кооперации с бывшими странами Союза и отказе от этой безумной так называемой евроинтеграции, которая никакой интеграции не подразумевает», — заключил эксперт.

Ранее аналитики Bloomberg предрекли финансовый хаос на Украине. Главной причиной в агентстве считают отсрочку получения транша от МВФ в размере $1,9 млрд.