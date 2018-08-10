Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему Россия поддалась Западу и не освободила Новороссию?
Покушение на президента Мадуро - кому это выгодно? (Уставший оптимист)
Если в кране нет воды, турки выпили её
Как Шарий пообщался с Героем Украины
Главная / Украина

Эксперт прокомментировал прогнозы возможного финансового хаоса на Украине

10 августа 2018, 14:24  •  161 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе на Украине.
 
© Александр Демьянчук РИА Новости
 

«Главная проблема Украины не в том, что она получает или не получает транша, а в том, что у неё неработающая экономика, в том, что разорваны кооперационные связи с Россией, со странами бывшего Союза. В этом главная угроза для экономики в целом. Не работают экспортоориентированные отрасли, не производится наукоёмкая продукция», — отметил эксперт.

По его словам, при нынешнем руководстве у Украины нет шансов каким-то образом изменить ситуацию.

«При такой политике шансов нет, единственное, это может быть отсроченный конец, но восстановление Украины не предусмотрено при таком сценарии. Для того чтобы реально исправить ситуацию, нужно менять власть на ту, которая будет трезво оценивать и реализовывать интересы народа, а они лежат в кооперации с бывшими странами Союза и отказе от этой безумной так называемой евроинтеграции, которая никакой интеграции не подразумевает», — заключил эксперт.

Ранее аналитики Bloomberg предрекли финансовый хаос на Украине. Главной причиной в агентстве считают отсрочку получения транша от МВФ в размере $1,9 млрд.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

161
Источник
Похожие новости
10 августа 2018, 14:24
Эксперт прокомментировал прогнозы возможного финансового хаоса на Украине
09 августа 2018, 18:54
В Госдуме ответили на заявление Порошенко о якобы притеснениях крымских татар
09 августа 2018, 22:09
Кучма призвал украинские власти уделять больше внимания Донбассу

09 августа 2018, 18:54
Украинская писательница призвала не пускать в летние лагеря детей из Донбасса
09 августа 2018, 22:09
Суд в Киеве определил состав присяжных по делу об убийстве Олеся Бузины
10 августа 2018, 14:24
СМИ сообщили об угрозе финансового хаоса на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 августа 2018, 08:54
Новые санкции запретят России торговать нефтью
09 августа 2018, 09:24
Преданный воин полковник Буданов
06 августа 2018, 09:54
Украина учится жить без денег
03 августа 2018, 16:54
Боевики хорошо заплатят Европе, чтобы спастись от России
08 августа 2018, 07:24
Демократия умерла в прямом эфире
07 августа 2018, 05:24
Сара Вагенкнехт уходит в отрыв
08 августа 2018, 07:24
Судьбу Израиля решает Путин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.