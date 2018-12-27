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Эксперт прокомментировал продление запрета на въезд мужчин из России на Украину
27 декабря 2018, 00:24 • 65 • Украина
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлить запрет на въезд в страну мужчинам — гражданам России.
Reuters © Vyacheslav Madiyevsky
«Запрет на въезд представителей России мужского пола — дополнительный пункт к военному положению. Оно действительно было снято в тех шести областях Украины, где его ранее ввели. По закону его больше нет, но психологическая напряжённость сохраняется», — считает Солонников.
По словам эксперта, «запрет на въезд можно рассматривать как продолжение санкционного давления, ведь сегодня были введены дополнительные антироссийские санкции».
«Также это может быть связано с подготовкой к выборам. На Украине, скорее всего, полагают, что граждане России могут проникнуть на территорию страны и провести контроль за ходом выборов. Дополнительные наблюдатели, особенно россияне, никому из команды Порошенко не нужны», — заключил он.
Ранее решением СНБО был продлён запрет на въезд на Украину мужчинам — гражданам России.
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