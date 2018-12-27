Эксперт прокомментировал продление запрета на въезд мужчин из России на Украину

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлить запрет на въезд в страну мужчинам — гражданам России.

«Запрет на въезд представителей России мужского пола — дополнительный пункт к военному положению. Оно действительно было снято в тех шести областях Украины, где его ранее ввели. По закону его больше нет, но психологическая напряжённость сохраняется», — считает Солонников.

По словам эксперта, «запрет на въезд можно рассматривать как продолжение санкционного давления, ведь сегодня были введены дополнительные антироссийские санкции».

«Также это может быть связано с подготовкой к выборам. На Украине, скорее всего, полагают, что граждане России могут проникнуть на территорию страны и провести контроль за ходом выборов. Дополнительные наблюдатели, особенно россияне, никому из команды Порошенко не нужны», — заключил он.

Ранее решением СНБО был продлён запрет на въезд на Украину мужчинам — гражданам России.