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Эксперт прокомментировал призыв Рады «вернуть» Украине Кубань и Кавказ

25 января 2019, 11:24  •  151 • Украина
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Андрея Билецкого о возможности «вернуть» стране Кавказ и Кубань силовым путём.
 
РИА Новости
 

«Я думаю, они хотели бы ещё вернуть Ханты-Мансийский округ, богатый нефтью и газом, но вряд ли это получится. И потом, для этого округа нужно высаживать десант, а с десантом у Украины сложно. Что касается самого заявления, оно не имеет под собой ни исторических, ни каких-либо других оснований. Россия и Украина признают границы друг друга, несмотря на весь комплекс, отягощающий взаимные отношения. А ситуация с Крымом, по мнению России, выходит за рамки признания границ, потому что это было самоопределение полуострова», — сказал Брутер.

Однако, по словам эксперта, даже сами украинские политики прекрасно понимают, что «никаких референдумов на Кубани, на Кавказе, в Ханты-Мансийском округе и на Дальнем Востоке, где тоже много этнических украинцев, никогда не будет». 

«Хотя бы потому, что они считают себя частью России и не мыслят своего будущего без единого государства, которое называется Российская Федерация. Поэтому все подобные заявления изначально пусты и направлены на то, чтобы спровоцировать РФ и заставить её о чем-то таком дискутировать. Это часть внутренней политики Украины, а с точки зрения России и российского интереса, их можно либо не замечать, либо просто высмеивать», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Украины заявил о возможности «вернуть» стране Кавказ и Кубань силовым путём.

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