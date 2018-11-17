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Эксперт прокомментировал призыв Порошенко к США и ЕС усилить санкции против России

17 ноября 2018, 01:24  •  42 • Украина
Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT встречу президента Украины Петра Порошенко с делегацией Национального демократического института США и Европейского парламента, в ходе которой украинский лидер призвал усилить санкции в отношении России.
 
Reuters
 

«Надо отметить, что новые санкции появляются, вот только Порошенко на них не влияет. Они вводятся исходя из целей и задач Соединённых Штатов и их ближайших союзников. Порошенко пытается ввернуть Украину и события в стране в качестве оснований для новых санкций. Дело в том, что российская политика, сам факт существования страны и её близость к Украине являются основанием для осуществления бизнес-процесса Порошенко, который наполняет украинскую экономику деньгами. То есть это объявление российской угрозы и требование защиты», — считает он.

По словам эксперта, заявления украинского президента связаны с тем, что «стране нужно очень много денег, которые неоткуда взять, но можно попросить под какой-то повод».

«У Порошенко осталось не так много времени, чтобы привлечь симпатии своих иностранных партнёров, которые из всех кандидатов на пост президента должны выбрать именно его. Поэтому он и предпринимает попытки попасть в унисон с американской темой, суть которой — введение до 27 ноября нового пакета санкций против России. Порошенко, зная о том, что это часть американской повестки, пытается с ней синхронизироваться, чтобы получить какие-то деньги и поддержку на выборах», — заключил Асафов.

Ранее Порошенко призвал США и ЕС усилить санкции в отношении России.

Национальный демократический институт по международным вопросам создан правительством США и финансируется Национальным фондом демократии* (NED) для продвижения демократии в развивающихся странах. 

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

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