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07 марта 2019, 20:54 • 53 • Украина
Крымский политик, депутат Госдумы Павел Шперов в беседе с ФАН прокомментировал призыв посла Украины в США Валерия Чалого к руководству компании Google «исправить» отображение Крыма на всех картах.
РИА Новости
«Картография — это точная наука, а карты призваны отображать то, что имеет место в действительности», — сказал парламентарий.
По его словам, если на картах границы будут отображены неправильно, то это может привести к непредсказуемым последствиям.
Как считает Шперов, подобными требованиями украинские власти создают проблемы для всех.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT призыв Чалого.
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