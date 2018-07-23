Эксперт прокомментировал прибытие кораблей военно-морской группы НАТО в Одесский порт

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заход в Одесский порт кораблей постоянной военно-морской группы НАТО. По сообщению пресс-центра командования ВМС ВС Украины, корабли альянса проведут с украинскими военно-морскими силами тренировки типа PASSEX.

«PASSEX — термин, который пришёл к нам из военно-морского флота США. Если его переводить дословно, то это так называемая беглая тренировка, когда происходит быстрое взаимодействие нескольких кораблей по стандартной процедуре, для того чтобы проверить слаженность и обученность экипажей — как они могут между собой взаимодействовать. Именно по такой технологии отрабатывались учения, которые проходили на территории Украины в 2015—2016 годах. Они включали учения по связи, по плаванию в составе ордера в ночное и дневное время, а также тактическое маневрирование, отработку действий по передаче грузов на ходу и по отражению различного рода угроз — противовоздушных или противолодочных», — отметил Леонков.

Эксперт добавил, что в Чёрном море действует конвенция Монтрё, которая ограничивает число кораблей стран НАТО, время их пребывания и тоннаж.

По словам Леонкова, увеличение частоты военно-морских учений в Чёрном море связано с принятым на саммите НАТО в Брюсселе решением о борьбе с «российской угрозой».

«Было сказано, что рекомендовано увеличить количество таких учений, потому что их положительный опыт бесценен. Поэтому неудивительно, что их число будет продолжать расти, пока генералы НАТО не будут уверены, что они готовы сдержать «агрессивную» Россию», — заключил Леонков.

Ранее стало известно, что корабли постоянной военно-морской группы НАТО зашли в Одесский порт.

В начале июля флагманский корабль 6-го флота ВМС США «Маунт Уитни» вошёл в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной военно-морских учениях «Морской бриз».





