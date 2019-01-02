Эксперт прокомментировал прекращение трансляции NewsOne украинским провайдером

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал решение украинского провайдера «Ланет», который входит в десятку крупнейших в стране, прекратить трансляцию телеканала NewsOne из-за нарушения законодательства о запрете передач, популяризирующих органы власти России.

«Со свободой слова на Украине всё очевидно уже достаточно давно. Понятно, что под выборы Порошенко будет пытаться до конца монополизировать информационное пространство. И условно, я подчёркиваю, именно условно оппозиционные СМИ, конечно, будут так или иначе вытеснены в «серую зону», их деятельность приостановят, будут создаваться ещё какие-нибудь непреодолимые сложности для осуществления дальнейшего вещания», — сказал эксперт.

По словам Асафова, возможно, некоторым СМИ придётся «полностью переформатировать свой контент для того, чтобы он соответствовал абсурдным требованиям украинского государства и пропаганды».

«Это запрет на русскоязычное вещание, тщательный анализ на предмет симпатий в сторону России или критики, пусть и самой лёгкой, Петра Порошенко. Конечно, чем ближе выборы, тем тщательнее к этому будут относиться. И мы увидим, как ещё не один главный редактор и прочие сотрудники таких СМИ будут вынуждены покидать Украину, уезжая за рубеж из-за личной безопасности. Ничего удивительного в этом нет. Журналист на Украине — самая опасная профессия. Там они подвергаются гораздо большему риску, чем если бы работали в горячих точках. Отношение нынешнего Киева к журналистам уже не раз и не два становилось поводом обсуждения в Европе», — заключил он.

Ранее украинский провайдер прекратил трансляцию канала NewsOne из-за передач о России.