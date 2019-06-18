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Эксперт прокомментировал предложение «Газпрома» для Украины

18 июня 2019, 19:54  •  90 • Украина
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что «Газпром» в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма предлагает Украине вернуться к переговорам «с чистого листа».
 
© РИА Новости
 

«Начинать «с чистого листа» переговоры с Россией Украина не готова», — полагает эксперт.

Как указал специалист, третий энергопакет законов ЕС подразумевает, что государство должно выставить свои транзитные мощности на аукцион, и если Киев начнёт такие торги, то «кроме России туда никто не придёт».

«Конкурентов у России просто нет, но Киеву это не выгодно», — отметил он.

По словам Митраховича, если Украина станет проводить аукцион по бронированию транзитных мощностей, то это будет означать бессмысленность всего, чем Киев занимался раньше.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил новый способ закупки газа из России через частную компанию, предложенный представителем украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андреем Герусом.

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