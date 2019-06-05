Эксперт прокомментировал позицию Зеленского по «Северному потоку — 2»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

«На мой взгляд, Киев к «Северному потоку — 2» не имеет никакого отношения. Россия многократно говорила, что Украина может остаться транзитёром газа. Но вопрос тут не в позиции Москвы, а в киевской, в состоянии ГТС, в ценах на транзит. Если Украина не хочет быть транзитёром, это её право — и Россия будет решать данный вопрос, исходя из общей ситуации, а не из тех глупостей, которые озвучивает киевское руководство. Так что связь между «Северным потоком — 2» и украинским транзитом преувеличена, они друг другу не противоречат», — считает эксперт.

По его словам, Зеленский говорит о такой позиции по российскому газопроводу «из-за неопытности».

«Ему рассказали, что «Северный поток — 2» заберёт у Украины какие-то деньги, и президент повторяет это практически на автомате, не вдаваясь в подробности. На мой взгляд, это является ошибкой. Украина и Польша не могут помешать российскому проекту хотя бы потому, что на встрече с представителями германского бизнеса, которая прошла буквально на днях, Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» — вопрос решённый. Газопровод необходим для Германии и чрезвычайно важен», — сказал Брутер.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах энергетической безопасности и противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».