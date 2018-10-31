Эксперт прокомментировал подготовку Россией санкций в отношении Украины

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT информацию, что российское правительство завершает разработку постановления об ответных экономических мерах на санкции Украины.

«Я думаю, что это будет касаться тех компаний, которые занимаются торгово-экспортными операциями с Россией, при этом не являются критичными для нашей экономики и для поставок товаров, необходимых для потребления нашим населением, которые, по сути, дублируют продукцию, которая и так производится или поставляется из других регионов и стран, при этом подобного рода операции подпитывают украинскую экономику, армию, украинскую политическую систему», — отметил Безпалько.

Он добавил, что подобные меры давно назрели.

Ранее источник раскрыл подробности санкций России против Украины.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях в связи с действиями Украины в отношении российских физических и юридических лиц.