|
Эксперт прокомментировал планы Украины обсудить с НАТО вопрос задержанных моряков
10 января 2019, 15:39 • 104 • Украина
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT прокомментировал намерение Украины обсудить с НАТО вопрос задержанных за незаконное пересечение российской границы моряков.
РИА Новости
«НАТО поддерживать украинскую позицию не будет, потому что никому из альянса нет никакого резона встревать в это дело за Киев и защищать его интересы. Украина вообще мало интересна НАТО и большинству стран, которые туда входят. То, что украинская сторона производит определённые действия в этом направлении, просто повышает рейтинг Порошенко. Он может говорить всем, что ЕС с ними, как и НАТО, якобы организации одобряют украинские действия», — сказал эксперт.
Манойло отметил, что «ничего из этого заявления не выйдет».
Ранее председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Оксана Юринец заявила о планах поднять вопрос задержанных моряков на совете Украина — НАТО.
Подпишитесь на нас
104
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 января 2019, 20:54
|
05 января 2019, 02:24
|
07 января 2019, 22:39
|
05 января 2019, 02:24
|
07 января 2019, 16:24
|
05 января 2019, 13:39
|
06 января 2019, 13:54