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Эксперт прокомментировал планы Украины обсудить с НАТО вопрос задержанных моряков

10 января 2019, 15:39  •  104 • Украина
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT прокомментировал намерение Украины обсудить с НАТО вопрос задержанных за незаконное пересечение российской границы моряков.
 
РИА Новости
 

«НАТО поддерживать украинскую позицию не будет, потому что никому из альянса нет никакого резона встревать в это дело за Киев и защищать его интересы. Украина вообще мало интересна НАТО и большинству стран, которые туда входят. То, что украинская сторона производит определённые действия в этом направлении, просто повышает рейтинг Порошенко. Он может говорить всем, что ЕС с ними, как и НАТО, якобы организации одобряют украинские действия», — сказал эксперт.

Манойло отметил, что «ничего из этого заявления не выйдет».

Ранее председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Оксана Юринец заявила о планах поднять вопрос задержанных моряков на совете Украина — НАТО.

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