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Эксперт прокомментировал планы США о поставках Украине летального оружия

08 мая 2018, 11:24  •  30 • Украина
Политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал RT американский проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год, из которого следует, что США планируют выделить Украине $50 млн на летальные вооружения.
 
Reuters
 

«Любая поставка оружия в зону конфликта говорит о том, что страна-поставщик не намерена этот конфликт как-то сглаживать. Никто не сомневался, что рано или поздно США начнёт действовать подобным образом, об этом говорилось давно, и теперь эти намерения перешли в конкретные цифры», — сказал он.

Политолог также подчеркнул, что от американских поставок Украина не выиграет.

«Во-первых, это небольшие деньги, учитывая стоимость оружия. Во-вторых, оно не будет новым. Таким образом американцы выполняют свою утилитарную цель по разгрузке складов различного старья. Кроме того, здесь прослеживается стратегическая цель по желанию подсадить Украину на западное оружие. Ведь не секрет, что основная доля вооружений советская. Так что сделать такого рода замещение на западные образцы для американцев очень здорово. Но это не столько усилит украинскую армию, сколько ослабит её в дальнейшей перспективе», — подытожил эксперт.

Ранее на сайте комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил появился проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год, из которого следует, что в конгрессе США планируют выделить Украине $50 млн на летальные вооружения. Всего на оказание помощи Киеву в сфере обеспечения безопасности и разведки документ предполагает направить $250 млн.

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