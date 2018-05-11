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Эксперт прокомментировал переговоры Путина и Меркель о ситуации в Донбассе

11 мая 2018, 20:39  •  189 • Украина
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал RT телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых они обсудили ситуацию в Донбассе и вопрос введения миссии ООН в регионе.
 
РИА Новости
 

«Перспектива введения миротворцев ООН мне представляется сомнительной. Позиция России простая: да, миссию ОБСЕ необходимо охранять, иначе они не смогут выполнять свои мониторинговые функции. Но миротворцы должны не давать конфликтующим сторонам убивать друг друга. Западные же партнёры и Украина проталкивают идею закрыть миротворцами границу с Россией, что само по себе нонсенс и превращает идею миротворчества в фарс. И такого никогда не будет», — сказал он.

По словам Мартынова, немецкая и французская стороны могут заниматься вопросами миротворцев ради личной выгоды.

«Германия, конечно, может лоббировать этот вопрос и на уровне ОБСЕ, и на уровне ООН, изображая какую-то политическую активность вокруг урегулирования в Донбассе. Но сами немцы никогда не пошлют туда своих военнослужащих в качестве миротворцев… Возможно, Германия и Франция этим занимаются ради самопиара, не ради спасения людей, не ради Донбасса. Скорее ради дополнительной темы разговора с Путиным с точки зрения соучастия в некоем общем процессе», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Путин и Меркель провели телефонную беседу. Во время разговора стороны затронули ситуацию на востоке Украины, а также договорились активизировать работу в нормандском формате.

Профессор Академии военных наук американист Сергей Судаков прокомментировал НСН возможное участие Швеции в миротворческой миссии ООН в Донбассе.

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