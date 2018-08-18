Эксперт прокомментировал ответ Украины на обвинения американских СМИ в предательстве

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление украинской компании «Мотор Сич», усмотревшей «российский след» в публикации издания The Washington Times.

Ранее американская газета призвала власти США оказать давление на Украину в связи с поставками в Китай двигателей для боевых самолётов, сравнив это с «ударом в спину».

«В данной ситуации Россия служит универсальным оправданием. Всегда и во всём её можно обвинить. Рушится экономика — виновата Россия. Американцы не разрешают продавать двигатели в Китай, хотя это не запрещено никакими международными организациями и никакими санкциями, — в этом тоже виновата Россия», — сказал он.

Безпалько также предположил, что первопричиной появления подобного рода материала в американской прессе является торговая война, которую США ведут с рядом других государств, включая КНР. По словам эксперта, в связи с этим «американцы и вспомнили, что Украина продаёт авиадвигатели в Китай».

Безпалько добавил, что если Вашингтон на самом деле захочет запретить украинской стороне торговать с китайцами, то Киев не сможет отказать.

«У украинской элиты нет выбора. Они вынуждены подчиняться американской ввиду того, что сама по себе страна находится под внешним управлением с 2014 года… Украина зависит от заимствований у Международного валютного фонда (МВФ). Главный бенефициар МВФ — это США. Китай, насколько я помню, не заимствует больших сумм ежегодно Украине. Особенно для поддержания её экономики», — заключил эксперт.

Украинская компания «Мотор Сич» ответила на обвинения газеты, усмотрев в публикации «российский след» и «признаки недобросовестной конкуренции».