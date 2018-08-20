Эксперт прокомментировал ответ Ляшко на критику в США

Политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с Nation News прокомментировал ответ лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко на критику в США из-за поставок украинским предприятием «Мотор Сич» авиадвигателей для военных самолётов в Китай.

По мнению эксперта, сотрудничество с Пекином никак не скажется на отношениях Киева и Вашингтона.

«Украина — страна-банкрот. И они продают технологии любым стратегическим конкурентам, противникам США, которые их согласны купить», — отметил Крутаков.

Недовольство Вашингтона он назвал закономерным.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал высказывание главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая сравнила зарплаты граждан Украины и рабов в Древнем Египте, отметив, что при Тутанхамоне «люди имели большие заработки».