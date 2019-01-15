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Эксперт прокомментировал отказ задержанных украинских моряков давать показания
15 января 2019, 15:54 • 168 • Украина
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказались давать показания в суде.
РИА Новости
Каждый из них заявил, что отказывается отвечать на вопросы в соответствии со статьёй 17 Женевской конвенции.
По словам Оленченко, заявления, которые делают украинские военнослужащие, свидетельствует о том, что такая позиция была подготовлена заранее.
«Но она говорит не в пользу украинских властей, она говорит о том, что украинские военнослужащие действовали… с военными целями. То есть, получается такая ловушка для них: раз они себя объявляют под юрисдикцией Женевской конвенции, она говорит о военнопленных, а военнопленные возникают в результате военных действий», — пояснил Оленченко.
Эксперт отметил, что они заранее объявляют о том, что их «поход» носил военный характер.
«Помимо того обвинения, которое им предъявляется в нарушении границы, я думаю, что они тем самым создают основания для того, чтобы им предъявили обвинения в военной провокации на российско-украинской границе», — заключил Оленченко.
Ранее стало известно, что задержанные украинские моряки отказались давать показания.
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