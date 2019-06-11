Эксперт прокомментировал отказ Филарета признать томос об автокефалии

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал RT слов лидера неканонической УПЦ КП Филарета Денисенко, который заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.

«Не до конца даже понятно, что имеет в виду Филарет Денисенко, он же подписывал все документы, связанные с организацией, созданием новой поместной церкви Украины. Соответственно, он знал, что происходит. Не понятны его цели и задачи. В нынешней ситуации кажется, что он запутался в своих мыслях и в том, что он хочет», — считает Лункин.

По словам эксперта, в процессе становления новой церкви во главе с Епифанием оказалось, что молодое поколение не собирается слушать старое и будет развивать эту церковь так, как оно хочет, вместе с Константинопольским патриархатом.

«Как раз в мае был рукоположен ещё один епископ поместной церкви Украины — это выходец из Константинопольского патриархата. Фактически он (Филарет.— RT) оказался загнанным в тупик. Я думаю, что в данном случае вокруг Филарета могут собраться в целом недовольные… и может возникнуть и какая-то новая юрисдикция», — добавил он.

Ранее Филарет заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.