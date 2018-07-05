Эксперт прокомментировал опровержение «Газпромом» заявления «Нафтогаза» об аресте акций

Эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT опровержение компанией «Газпром» заявления «Нафтогаза» о возобновлении судом в Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

«Дело в том, что «Газпром» добился в судебных инстанциях Швеции, конкретно — в судах округа Свеа, возможности приостановки решения Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» должен выплатить в пользу «Нафтогаза» определённую сумму. Так как это решение «Газпром» сумел приостановить, то попытки «Нафтогаза» арестовать активы «Газпрома» в Европе будут пресекаться или как минимум сопровождаться большими сложностями. Пока в Швеции происходят апелляционные процессы, «Нафтогаз» не сможет отсудить у «Газпрома» его собственность и активы в Европе», — отметил Митрахович.

Ранее Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству «Нафтогаза» за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Митрахович пояснил, что «Нафтогаз» регулярно рассказывает о том, что «сумел добиться какого-то результата, но потом выясняется, что он был предварительным, промежуточным».

«Это нужно для противостояния с правительством Украины, в частности с премьером (Владимиром) Гройсманом, который хочет снять руководство «Нафтогаза». Они пытаются объяснить, что премии были заслужены, поэтому заявляют о победах, которых нет, что характерно для современной украинской политической и бюрократической жизни», — заключил Митрахович.

Ранее «Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении судом в Швейцарии ареста акций компании.

Накануне в «Нафтогазе» заявили, что Высший суд кантона Цуг в Швейцарии возобновил арест акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат «Газпрому».