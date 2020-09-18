Эксперт прокомментировал опросы, отдающие предпочтение Байдену

Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден . Архивное фото

Опросы общественного мнения, указывающие на лидерство в предвыборной гонке в США кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена, с большой вероятностью ошибаются, и в этом смысле вполне может повториться ситуация 2016 года, когда ни один опрос не дал правильного прогноза, считает профессор политологии Университета Хьюстона Джим Гранато.

По данным ресурса RealClearPolitics.com, который обобщает все опросы и выводит средние показатели, в период с 3 по 16 сентября отрыв Байдена от идущего на второй срок действующего президента США Дональда Трампа составил 5,8%.

"Я думаю, что ответ (на вопрос, можно ли ожидать повторения такой ситуации – ред.) "да". Скрытые избиратели Трампа где-то там. В опросах есть четкие указания на то, что люди – и цифры значительные – гораздо меньше готовы раскрыть свои взгляды, особенно если они сторонники Трампа. Кроме того, непонятно, как эти опросы могут определить этих скрытых избирателей Трампа, поскольку они с меньшей вероятностью примут участие в исследовании", - сказал Гранато РИА Новости.

По мнению эксперта, Трамп де-факто уже догнал Байдена, несмотря на разрыв по данным опросов.

"Вопрос номер один – экономика. И она восстанавливается. Трамп обходит Байдена в опросах по управлению экономикой", - сказал профессор политологии.

Гранато отметил, что на популярности Трампа негативно отразилась ситуация с коронавирусом, но и это постепенно выправляется.

"Еще важнее, что беспорядки и насилие в наших городах, преимущественно управляемых демократами, вредят Байдену и помогают Трампу. Эта новая динамика вместе с улучшениями в экономике дают Трампу возможность", - считает он.

Чтобы нейтрализовать влияние пандемии на его популярность, президент должен больше говорить о вакцине, полагает эксперт.

"Но тут есть два важных момента. Во-первых, он должен обрисовать свою будущую политику… И, во-вторых, ему надо достичь максимального охвата через покупку рекламы и выступления в штатах, где возможно набрать (популярность – ред.) и где он хорошо идет по опросам", - сказал ученый.

Он отметил, что такая политика должна помочь Трампу и Республиканской партии удержать места в сенате и весь сенат, где демократы сейчас в меньшинстве.

При этом Гранато уверен, что с обеих сторон в ходе оставшихся шести недель возможны грязные приемы и сливы информации. Однако это ничего не меняет, считает эксперт.

"После расследования (спецпрокурора Роберта) Мюллера доклад (генерального инспектора Майкла) Хоровица и другие вещи породили большой скептицизм сейчас среди многих избирателей в отношении будущих обвинений в адрес Трампа", - пояснил собеседник агентства.

Хоровиц по итогам проверки не нашел доказательств того, что ФБР пыталось внедрить агентов и информаторов в штаб Трампа во время его предвыборной президентской кампании в 2016 году, хотя и нашел в действиях бюро "серьезные ошибки".

Гранато также отметил, что опросы показывают, что СМИ сейчас воспринимаются настолько как односторонние, что такого не было более 40 лет его работы по этой теме.

"Одна вещь, которая, думаю, может немного навредить, но в этот раз уже Байдену, - это расследование (спецпрокурора Джона) Дурэма. Если дойдет до предъявления обвинений – большое если – это все ляжет на администрацию (экс-президента Барака) Обамы, и это, скорее всего, будет огромное злоупотребление полномочиями", - сказал он.