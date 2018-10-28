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Эксперт прокомментировал опасения Киева потерять контроль над Закарпатьем

28 октября 2018, 13:24  •  97 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки о возможной потере Киевом Закарпатья.
 
© pixabay.com
 

По словам эксперта, Украина представляет собой «лоскутное одеяло», состоящее из множества территорий, которые в разное время относились к разным империям. Сейчас страна продолжает существовать как «некое аморфное, рыхлое единое целое», считает он.

Что же касается Закарпатья, то в этой области проживает большое количество венгров, которые требуют автономии и независимости, но подобные движения «достаточно жёстко» подавляются, отметил Безпалько.

При этом эксперт полагает, что и в других регионах Украины наблюдается тенденция к отдалению от центра. Так, например, по мнению Безпалько, Черновицкая область тяготеет к Румынии.

«Если бы сейчас опросили жителей Галиции и предложили им на выбор, например, гражданство Польши при условии сепарации этого региона в польскую пользу либо в пользу отдельного государства, то наверняка большинство высказались бы положительно по данному вопросу», — сказал он.

Безпалько подчеркнул, что в сложившейся ситуации Киеву следовало бы рассмотреть отказ от «жёсткой практики украинизации», на которую они взяли курс в последние годы. Однако украинский лидер Пётр Порошенко «сделал ставку на популизм националистического характера».

«Наиболее оптимальный вариант для Украины — это федеративная республика, которая учитывала бы интересы всех регионов и которая, по большому счёту, обеспечивала бы им разные права, свободу и возможности для самовыражения в самых разных аспектах: экономическом, гуманитарном и даже внешнеполитическом. В этом случае Украина была бы более или менее жизнеспособным государством. Но, к сожалению, ни один из её руководителей не делал ставку на федерализацию, всегда на жёсткий и довольно последовательный унитаризм», — заключил Безпалько.

Ранее Тука заявил об опасениях Киева потерять контроль над Закарпатьем в связи с отсутствием в этом регионе «политики центральной власти».

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