Эксперт прокомментировал начало расследования против Луценко

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT прокомментировал решение Соломенского районного суда Киева обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту сговора генерального прокурора Украины Юрия Луценко с его первым заместителем Дмитрием Сторожуком с целью получения неправомерной выгоды.

«Подобные вещи будут только активизироваться, потому что начался избирательный процесс. Но на Украине судебная система всегда использовалась для получения преимущества в корпоративных и политических конфликтах. Это используется для создания информационных поводов, компрометирующих какую-то личность, из-за того, что какой-то чиновник стал для президента или премьера слишком токсичным», — считает эксперт.

По его словам, подобного рода судебная процедура для Украины является стандартной.

«Порошенко прекрасно понимает, что более послушного генерального прокурора у него никогда не будет. Хотя, как только власть президента рухнет, Луценко тут же постарается перебежать на другую сторону, но тем не менее до последнего момента будет хранить верность. Так что это всё стандартная процедура», — отметил Ищенко.

Ранее суд обязал НАБУ начать расследование против Луценко по подозрению в коррупции.