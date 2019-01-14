Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эти джентльмены не понимают Россию! Почему Запад ПУГАЕТ политика РФ? Вечер с Сол...
Депутат Рады назвал позором задержки зарплат шахтёрам
«Сохраняются существенные разногласия»: в Москве состоялся первый раунд консульт...
"Главные угрозы — внутри страны": Коротченко выяснил, чего граждане Ро...
Главная / Украина

Эксперт прокомментировал начало расследования против Луценко

14 января 2019, 20:24  •  98 • Украина
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT прокомментировал решение Соломенского районного суда Киева обязать Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту сговора генерального прокурора Украины Юрия Луценко с его первым заместителем Дмитрием Сторожуком с целью получения неправомерной выгоды.
 
РИА Новости
 

«Подобные вещи будут только активизироваться, потому что начался избирательный процесс. Но на Украине судебная система всегда использовалась для получения преимущества в корпоративных и политических конфликтах. Это используется для создания информационных поводов, компрометирующих какую-то личность, из-за того, что какой-то чиновник стал для президента или премьера слишком токсичным», — считает эксперт.

По его словам, подобного рода судебная процедура для Украины является стандартной.

«Порошенко прекрасно понимает, что более послушного генерального прокурора у него никогда не будет. Хотя, как только власть президента рухнет, Луценко тут же постарается перебежать на другую сторону, но тем не менее до последнего момента будет хранить верность. Так что это всё стандартная процедура», — отметил Ищенко.

Ранее суд обязал НАБУ начать расследование против Луценко по подозрению в коррупции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

98
Источник
Похожие новости
14 января 2019, 10:40
На Украине оценили вероятность войны с Россией
14 января 2019, 10:39
В МИД заявили об отказе Киева предоставить Москве консульский доступ к Вышинскому
14 января 2019, 17:09
Порошенко наградил орденами трёх митрополитов УПЦ МП за переход в ПЦУ
Загрузка...
13 января 2019, 21:39
Предвыборный «томос-тур»: как Порошенко использует церковный раскол в президентской кампании
14 января 2019, 13:54
Лукашенко призвал закончить «недоразумение» в Донбассе
14 января 2019, 13:54
В Госдуме оценили планы ЕС следить за соцсетями во время выборов на Украине
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 19:54
"У Белоруссии наступает время Ч": Исаев о том, чем Белоруссия расплатится за демарш Лукашенко
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
09 января 2019, 20:24
"Разорванный" на куски Т-72М1 нигерийской армии оставили на поле боя - видео
12 января 2019, 23:09
Генпрокуратуру завалили жалобами на Дмитрия Быкова из-за "Гитлера-освободителя"
08 января 2019, 14:55
Митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за Украины
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
10 января 2019, 15:54
Новый прорыв: на Украине собираются перехитрить Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.