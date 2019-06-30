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Эксперт прокомментировал конфликт Саакашвили и Ляшко в прямом эфире

30 июня 2019, 11:24  •  217 • Украина
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT конфликт бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Олега Ляшко, произошедший в прямом эфире украинского телеканала.
 
© Телеканал «Наш»
 

«Сейчас рейтинги и Саакашвили, и Ляшко минимальны. Надеюсь, они завершают свой политический путь на Украине. Вчерашняя перепалка в эфире сводится к тому, что каждый из них выглядит ещё глупее и менее адекватно, чем есть на самом деле. При всех больших проблемах украинской политики и общества можно ожидать, что после парламентских выборов всё-таки произойдёт определённый возврат к нормальности и такие странные персонажи останутся в прошлом», — сказал Брутер.

Эксперт отметил, что устроенная в прямом эфире перепалка — конфликт «отчаявшихся политиков, которые понимают всю безнадёжность своего политического положения». 

«Их время закончилось, надеюсь, безвозвратно. Как бы они ни ссорились и что бы при этом ни говорили, все шансы уже в прошлом», — заключил он.

Ранее Саакашвили и Ляшко в прямом эфире устроили перепалку из-за проблем семей с больными детьми.

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