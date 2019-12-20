Эксперт прокомментировал ход переговоров по транзиту газа

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход переговоров по транзиту газа.

«К последним переговорам были подключены представители Евросоюза. Если бы каждая из сторон продолжала отстаивать свои интересы, соглашения не удалось бы достичь вовсе. В любом случае какой-то компромисс должен был состояться на этих переговорах», — заявил он.

По его словам, если ситуация попадёт в правильное русло, то технические моменты разрешатся быстро.

Как отметил Перов, говорить об однозначном решении в этих продолжительных переговорах пока рано, но Москва намерена сохранить транзит.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил заявление о достигнутом ЕК, Россией и Украиной соглашении по транзиту газа.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с Nation News прокомментировал заявление нынешнего депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергея Лёвочкина о том, что экономика Украины может потерять около $2,5 млрд в год в случае прекращения транзита российского газа.